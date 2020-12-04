Рада может продлить на год закон об особом статусе Донбасса

https://static.news.ru/photo/05743578-3656-11eb-9c16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Верховная рада Украины, вероятно, продлит на год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Наш» заявил , что Рада рассмотрит этот вопрос на следующей пленарной неделе. Политик отметил, что пока инициатив о пролонгации закона никто из парламентариев не выдвигал, но, скорее всего, это произойдёт в ближайшее время. Спикер добавил, что любые другие изменения в законах, касающихся Донбасса, не будут приняты до конца 2020 года, так как для этого недостаточно времени.

Ранее, как передавал NEWS.ru, советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения «формулы Штайнмайера».

Закон об особом статусе Донбасса украинский парламент принял в 2014 году, однако норму так и не ввели в действие. В 2018 году Верховная рада продлила его действие до конца 2019 года, а после встречи «Нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года действие закона продлили до 31 декабря 2020 года.

«Формулу Штайнмайера» участвующие в урегулировании конфликта стороны подписали 1 октября 2019 года после почти четырёх лет обсуждений. Документ назван в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Согласно положениям «формулы», в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, получивших особый статус, должны пройти выборы. Если ОБСЕ признает результаты голосования, статус приобретёт постоянную юридическую силу.