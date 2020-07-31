Работавшего у Собчак политолога арестовали в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/76496bf6-d35f-11ea-b356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи Белоруссии избрали меру пресечения для политтехнолога Виталия Шклярова. Он будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

При этом ему не предъявили обвинений, так как у следствия есть на это десять дней. Об этом журналистам Tut.by рассказал адвокат политтехнолога Антон Гашинский.

В отношении Шклярова не возбуждено уголовного дела, так как он проходит подозреваемым по делу блогера Сергея Тихановского. Государственные СМИ страны 29 июля сообщили, что задержанный был консультантом блога Тихановского «Страна для жизни» и таким образом мобилизовывал протестный электорат.

Семья Виталия очень переживает и надеется на то, что эта ошибка будет исправлена в самое ближайшее время, — подчеркнул защитник Шклярова.

Он отметил, что обжалует в суде задержание своего подзащитного.

Как писал NEWS.ru, Шклярова задержали 29 июля. Политтехнолог приехал в Белоруссию в начале июля и попал на 14-дневный карантин. При этом каждый день соблюдение режима изоляции проверяли сотрудники милиции.

Шкляров родился в белорусском Гомеле, но живёт в Соединённых Штатах. Он принимал участие в избирательных кампаниях Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова и Дарьи Бесединой. Также он резко критиковал Лукашенко.

Его обвинили в работе на Сергея Тихановского, жена которого Светлана является кандидатом на выборах президента страны.