«Работа не приносит отдачи»: Белоруссия закрывает посольства

https://static.news.ru/photo/92f02a7e-96cd-11eb-8fbb-96000091f725_660.jpg Владимир Макей Фото: belarusmfa/facebook.com

Власти Белоруссии закроют посольства в нескольких странах, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, работа этих представительств не приносит «нужной внешнеэкономической отдачи».

Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства — там, где видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, — сказал он после совещания у президента страны Александра Лукашенко.

Он добавил, что Минск планирует уделить внимание расширению своего присутствия в перспективных регионах, передаёт БелТА.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против присутствия дипломатов республики в ряде стран. По его словам, перспективы дипприсутствия в этих государствах не просматриваются.

До этого Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии друзей в мире. Такую мысль он высказал, комментируя результаты социологического опроса властей, по результатам которого белорусы хотят сохранить стабильность и независимость страны.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы, писал NEWS.ru.