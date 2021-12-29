Путин выразил готовность развивать конструктивные отношения с Арменией

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо армянскому лидеру Армену Саркисяну по случаю новогодних праздников. Он выразил уверенность в развитии конструктивных отношений между двумя странами. Глава государства подчеркнул, что российско-армянское сотрудничество основано на дружеских традициях, культурной и духовной близости. Послание главы РФ опубликовано на сайте президента Армении.

Уверен, что в наступающем году двустороннее союзническое взаимодействие, конструктивное сотрудничество в различных сферах получат дальнейшее развитие — на благо наших братских народов, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности, — отметил Путин.

Российский лидер также пожелал Саркисяну, его родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов.

Ранее Саркисян признался, что хотел бы совершенно других отношений с РФ для его страны. Он видит республику «маленьким, но сильным другом РФ».

По словам политика, Армения обладает возможностью привозить технологии из разных стран мира, и это может стать одним из направлений тесного взаимодействия с РФ. Он также напомнил о большой диаспоре армян, проживающих в России. Саркисян также выразил мнение, что Армения могла бы стать для России базовой страной для развития определённых направлений, в том числе благодаря привлечению специалистов и ноу-хау со всего мира.