Путин пообещал посетить Туркмению Путин принял приглашение Бердымухамедова посетить Туркмению

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Туркмению, сообщает сайт Кремля. С инициативой выступил лидер этой страны Сердар Бердымухамедов в ходе переговоров. Он также обратил внимание, что Ашхабад уделяет большое внимание сотрудничеству с Москвой.

Спасибо, я обязательно воспользуюсь этим (приглашением - NEWS.ru), — заявил Путин.

3 апреля Путин провёл встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Москву с официальным визитом. Это был первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность 20 марта.

Выборы главы Туркмении прошли 12 марта. На пост президента претендовали девять кандидатов, трое из них были выдвинуты политическими партиями, ещё шесть — от инициативных групп граждан областей и Ашхабада. В голосовании участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей.

Сердар Бердымухамедов занял первое место, набрав 72,97% голосов избирателей. Ранее страну возглавлял его отец Гурбангулы Бердымухамедов.