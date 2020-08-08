Протестующие в центре Минска начали строить баррикады

https://static.news.ru/photo/c7f53c68-da81-11ea-8fe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Kirilenko_a

В центре Минска милиция оттеснила протестующих от стелы «Минск — город-герой». Люди начали строить баррикады.

Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, протестующие противостоят разгону и начали строить баррикады из мусорных баков и других подручных средств.

При этом сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.

Отмечается, что при разгоне манифестантов, некоторые из них становились на колени перед ОМОНом и просили их не бить. У милиционеров участники акции наблюдают помповые ружья.

Ранее NEWS.ru писал, что очевидцы из Минска сообщили о большом количестве военной техники в центре города. В частности, речь идёт о грузовиках с военными и бронемашинах.