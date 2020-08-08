Протестующие в центре Минска начали строить баррикады

В центре Минска милиция оттеснила протестующих от стелы «Минск — город-герой». Люди начали строить баррикады.
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При этом сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.
Отмечается, что при разгоне манифестантов, некоторые из них становились на колени перед ОМОНом и просили их не бить. У милиционеров участники акции наблюдают помповые ружья.
Ранее NEWS.ru писал, что очевидцы из Минска сообщили о большом количестве военной техники в центре города. В частности, речь идёт о грузовиках с военными и бронемашинах.
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