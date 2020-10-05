Протестующие в Бишкеке начали блокировать улицы и поджигать мусорные баки

https://static.news.ru/photo/91f107ec-0721-11eb-bf2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Партия «Республика»/twitter.com

Около двух тысяч человек — сторонников проигравших на парламентских выборах партий — с утра 5 октября собрались на акцию протеста в центре столицы Киргизии Бишкека. Они требуют повторного голосования.

Как сообщает РИА Новости, к вечеру протестующие перешли к активным действиям — начали блокировать улицы подожжёнными мусорными баками. Участники акции рассказали информагентству, что среди них были провокаторы, которые кидались камнями в сотрудников органов правопорядка и ломали забор «Белого дома» — здания, где проводит заседание парламент и располагается резиденция президента.

Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ и оттеснили митингующих от «Белого дома». При этом в центре Бишкека остаётся много людей, активные участники акций протеста отошли на соседние с площадью Ала-Тоо улицы. Киргизская милиция пытается подавить разрозненные очаги протеста.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября с явкой в 56,5%. По данным, полученным после обработки 98% бюллетеней, в парламент проходят партии «Биримдик» (24,52% голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Остальные партии не смогли преодолеть семипроцентный пороговый барьер.

Как писал NEWS.ru, в ЦИК Киргизии заявили, что нарушения на выборах не повлияли на исход голосования, так как их число в масштабе всей страны незначительно.