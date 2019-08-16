https://static.news.ru/photo/e836cd42-c0e8-11e9-8574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новые праздничные дни появились в Таджикистане. Президент республики подписал распоряжение о выходных в дни винограда и яблока.

Первый жители страны будут отмечать каждую третью субботу августа, а второй — в третью субботу сентября, передаёт Sputnik .

Ранее News.ru сообщал, что главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян предложил провести пилотный проект по переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Он полагает, что реализация идеи Федерации независимых профсоюзов России по введению сокращённой рабочей недели с десятичасовым рабочим днём может привести к ухудшению здоровья людей и производительности труда.