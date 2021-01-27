Президент Киргизии Садыр Жапаров вступил в должность

https://static.news.ru/photo/bbe5af98-612c-11eb-9d06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность. В Бишкеке состоялась церемония инаугурации нового лидера республики.

Приведение Жапарова к присяге прошло в здании Киргизской национальной филармонии. Сначала на сцену вышла председатель ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова, которая озвучила итоги президентских выборов. Затем Жапаров принёс присягу на родном языке, после чего получил от руководителя ЦИК удостоверение президента, штандарт и нагрудный знак главы государства. Почётными гостями церемонии стали бывшие президент страны Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, а также исполнявший обязанности президента Талант Мамытов.

Жапаров выступил с речью на двух языках. Сначала он обратился к гостям на киргизском языке, после чего повторил сказанное по-русски.

В этот торжественный момент принесения присяги особенно остро осознаю ответственность перед моим народом. <...> Считаю своим долгом и смыслом всей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа. Для меня это превыше всего, — сказал президент.

Жапаров напомнил, что народ проявил веру в будущее и целеустремлённость, добившись недействительными итоги парламентских выборов, а затем — отставки президента и правительства. Он констатировал, что страна столкнулась с рядом проблем — люди оказались за чертой бедности, тысячи были вынуждены стать мигрантами, что глава государства признал трагедией. Он назвал одной из своих главных обязанностей обеспечить рабочие места и возвращение граждан на родину.

Коснулся Жапаров и вопроса пандемии коронавируса. Он поблагодарил Узбекистан и Казахстан за помощь во время пандемии, также президент высказался с благодарностью в адрес России за озабоченность происходящим в Киргизии и за «посильную помощь» в трудные дни. Жапаров выразил надежду на укрепление сотрудничества, культурных и экономических связей со стратегическими партнёрами — странами Центральной Азии и особенно Турцией.

Из-за пандемии, по его словам, уменьшился республиканский бюджет. При этом страна начинает выплачивать внешний долг, который за последние 30 лет вырос до $5 млрд. Жапаров надеется, что долг будет полностью выплачен к 2032 году. Катастрофической он назвал ситуацию и в энергетической отрасли, где долг составил 137 млрд сумов ($13 млн).

Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. При явке менее 40% за Жапарова проголосовало 79,2% избирателей. 6,7% голосов получил бывший спикер страны Алахан Мадумаров.

Должность президента Киргизии стала вакантной после того, как осенью Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне беспорядков в Бишкеке. Протестные настроения в стране возникли после парламентских выборов, на которые прошли только проправительственные партии, а ещё 14 фракций не смогли преодолеть порог в 7%. Премьер-министр Жапаров сначала стал исполняющим обязанности президента, а затем оставил этот пост, чтобы иметь право участвовать в президентских выборах.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Киргизии во главе с председателем Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента страны. Жапаров подал заявление об отставке с поста главы кабмина после опубликования официальных итогов президентских выборов.