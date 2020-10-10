Президент Киргизии освободил от должности секретаря Совета безопасности

https://static.news.ru/photo/f21a47bc-0ae8-11eb-858a-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: president.kg

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от занимаемой должности секретаря Совета безопасности страны Дамира Сагынбаева, следует из сообщения пресс-службы главы государства.

Президент подписал указ, согласно которому Дамир Сагынбаев освобождён от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики, — говорится в сообщении, которое передаёт ТАСС.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.

Накануне Жээнбеков ввёл в столице режим ЧП с 9 по 21 октября. По его распоряжению в Бишкек стянуты войска и военная техника.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Бишкека начались столкновения между протестующими. Протестующие применяют друг против друга палки, пластиковые бутылки. Кроме того, были слышны выстрелы. Было совершено покушение на бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, а также получил ранение кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев.