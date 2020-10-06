Армения выразила готовность пойти на уступки в конфликте в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f72af602-07fa-11eb-bcda-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Nikol Pashinyan/facebook.com

Армения готова пойти на уступки в конфликте в Нагорном Карабахе, если власти Азербайджана также сделают это, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Также на уступки готовы власти непризнанной республики Кагорный Карабах, сказал он в интервью France Presse.

Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан, — отметил политик.

Как писал NEWS.ru, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.