Армения выразила готовность пойти на уступки в конфликте в Карабахе

Армения готова пойти на уступки в конфликте в Нагорном Карабахе, если власти Азербайджана также сделают это, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Также на уступки готовы власти непризнанной республики Кагорный Карабах,
Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан, — отметил политик.
Как писал NEWS.ru, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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