Президент Армении предложил изменить конституцию для преодоления кризиса

https://static.news.ru/photo/9d21f2e6-3248-11eb-9c42-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: Armpresident/facebook.com

Внеочередные выборы, формирование нового кабмина и референдум по изменению конституции являются мерами, которые позволят преодолеть кризис в Армении. Об этом заявил президент страны Армен Саркисян в ходе встречи с представителями армянской общины в Москве.

В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силён, он может потом вернуться. Есть цивилизованный путь — досрочные выборы, создание временного правительства национального единства, — цитирует РИА Новости армянского лидера.

Он добавил, что правительство должен возглавить уважаемый всеми человек, а состав кабинета министров должен быть «предпочтительно технократическим». По словам Саркисяна, правительство должно работать шесть месяцев или год, пока «народ не передаст мандат какой-то силе».

Саркисян также призвал провести референдум об изменении основного закона страны, в котором должен быть заложен баланс между парламентом, правительством и президентом.

Я считаю, что даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом. В нашей стране все должности назначаются парламентом, а где баланс? — спросил политик.

В заключение президент заявил об отсутствии у него премьерских амбиций, призвав опираться не на отдельных людей, а на институты.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян отправился с частным визитом в столицу России, чтобы встретиться с представителями местной армянской общины.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на сегодняшний день в стране есть силы, стремящиеся своими действиями посеять хаос. По его словам, он не держится за власть.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна.