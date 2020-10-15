Премьер Киргизии заявил о мирной передаче власти в стране

https://static.news.ru/photo/14077b34-0f75-11eb-a8d3-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Передача власти в Киргизии прошла мирным путём. Об этом сообщил премьер-министр страны Садыр Жапаров, принявший на себя полномочия президента республики после добровольной отставки бывшего лидера.

Экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков 15 октября заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября.

Передача власти прошла мирным путём, — цитирует ТАСС слова Жапарова, сказанные во время выступления в парламенте Киргизии.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории столицы Киргизии Бишкека парламент страны отменил режим ЧП, который был введён бывшим президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Первоначально режим ввели 9 октября после начала протестов в городе. Потом экс-лидер сообщил о повторном вводе тремя днями позже.