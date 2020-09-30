Лукашенко предложил проект по строительству жилого квартала в России

https://static.news.ru/photo/86c3d308-0326-11eb-8672-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил проект, в рамках которого белорусские строители создадут на участке в Брянской области жилой квартал.

Белорусский лидер заявил об этом по итогам встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что речь идёт о полном цикле работ: от проектирования до полного завершения работ под ключ.

При этом мы готовы работать таким образом, чтобы подключать ваших людей. Так, как вы строили для нас атомную станцию, подключая белорусов, которые осваивали технологии и в дальнейшем будут полезны «Росатомстрою» на стройках в других странах, — заявил Лукашенко.

Также он сообщил, что сейчас ведутся переговоры о привлечении белорусских строителей к другим строительным проектам в России, в том числе на космодроме Восточный.

Лидер Белоруссии добавил, что страна готова сотрудничать с Брянской областью в различных сферах.

Чтобы мы дополняли друг друга, но ни в коем случае не бодались лоб в лоб, не дублировали и тем более не конкурировали, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Лукашенко заявил о взаимной выгоде России и Белоруссии от сотрудничества.