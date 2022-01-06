Предприниматели Казахстана назвали сумму ущерба от беспорядков

Общая сумма урона от массовых погромов, которые устроили протестующие в Казахстане, составляет около $92 млн, сообщили в национальной палате предпринимателей страны. Характер ущерба заключается в порче помещений, фасадов, также имеют место многочисленные факты краж предметов интерьера, дорогостоящей техники, оборудования и товарных запасов. Оценить финансовые потери большей части арендаторов пока невозможно, так как отсутствует доступ к их объектам.

Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчётам, 40 миллиардов тенге (в Алма-Ате 39,5 миллиарда тенге). При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты, — говорится в заявлении.

Ранее в ходе беспорядков протестующие разгромили офис представительства телеканала «Мир» в Алма-Ате. Работники СМИ были эвакуированы. Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин рассказал, что неизвестные, устроившие погром в офисе компании, не требовали выхода в эфир. Протестующие также подожгли здание отделения государственного телеканала «Казахстан».

Вечером 5 января манифестанты смогли пробраться в здание управления Комитета нацбезопасности в Алма-Ате. На опубликованном видео можно увидеть, как митингующие разбирают ящики с патронами. Один из них держит в руках что-то, напоминающее снаряд от гранатомёта.

Также в социальных сетях появилась видеозапись разгромленного аэропорта в Алма-Ате. На кадрах видно, что магазины электроники, банки и продуктовые лавки разворованы мародёрами.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране и принял отставку кабмина. В Казахстан 6 января был направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские подразделения ВДВ.