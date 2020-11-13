Правящая партия Грузии отказалась проводить повторные выборы

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Партия «Грузинская мечта», получившая большинство голосов в парламенте Грузии, отказалась удовлетворить требования оппозиции о проведении повторных парламентских выборов.

Мы не рассматриваем требования оппозиции о назначении новых выборов или каких-то других вопросов. Никто не вправе не уважать выбор каждого избирателя в поддержку оппозиционных партий и правящей партии, — цитирует «Интерфакс» генсека правящей партии Каху Каладзе.

Он уточнил, что сторонники оппозиции отказываются от пересчёта голосов по итогам состоявшегося 31 октября голосования.

Они отказались от пересчёта бюллетеней и просмотра видеозаписей с избирательных участков. Как видно, интерес оппозиции не в установлении истины, а в торговле выдуманными фальсифицированными выборами, — заявил Каладзе.

Он выразил надежду, что руководство оппозиционных партий пересмотрит свою позицию и согласится с итогами выборов на благо страны.

В конце октября в Грузии прошли парламентские выборы. Восемь оппозиционных партий страны, попавших в парламент, отказались признавать итоги голосования и требуют повторного проведения выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что переговоры представителей правящей партии Грузии с оппозиционными парламентариями не принесли результата. Стороны договорились провести в ближайшее время ещё один раунд переговоров. По его мнению, договор далёк от завершения.

Основным требованием оппозиции является аннулирование итогов парламентских выборов, отставка главы ЦИК Тамар Жвании и проведение повторного голосования. Представители правящей партии заявляют, что выборы были честными и поэтому в повторном голосовании нет необходимости.

ЦИК обнародовала результаты выборов 1 ноября. Партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошли ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, назвав голосование сфальсифицированным.

В Тбилиси и Батуми 8 ноября прошли митинги не согласных с итогами выборов. В столице Грузии к зданию парламента вышли несколько тысяч человек, передавал NEWS.ru.