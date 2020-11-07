Правозащитники: силовики задержали 70 человек на акциях в Минске

https://static.news.ru/photo/8f9253c4-2117-11eb-b092-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Силовики Белоруссии задержали во время несанкционированных акций в Минске 70 человек, заявили представители правозащитного центра «Весна». Организация не зарегистрирована властями республики.

В 12:00 (совпадает с мск. — NEWS.ru) в Минске был анонсирован «марш медиков». Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы, силовики их задержали. Их доставили в Первомайское и Ленинское РУВД, — говорится в сообщении «Весны».

Кроме того, стражи порядка задерживали участников «Женского марша» и «Цветочного марша справедливости». Портал пока опубликовал имена 57 доставленных в правоохранительные органы граждан.

Участники протестов выражают несогласие с итогом президентских выборов, которые, по официальным данным, выиграл Александр Лукашенко с большим отрывом от Светланы Тихановской. Граждане считают результаты выборов сфальсифицированными и уверены в реальной победе оппозиционного кандидата.

В этот же день силовики Минска задержали обозревателя «МБХ Медиа» Романа Попкова на акции протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его доставили в РУВД города «для разбирательства». По данным Белорусской ассоциации журналистов, в последний раз мужчина выходил на связь в 13:57 с площади Независимости, где силовики задерживали протестующих. «Радио Свобода — Беларусь» опубликовало кадры, на которых видно, как представители силовых структур уводят в автобус человека, похожего на Попкова.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусские правоохранительные органы серьёзно подготовились к акциям. Силовики стянули дополнительные силы к месту акции протеста врачей в Минске.