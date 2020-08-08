Посольство в Москве ожидает около двух тысяч белорусов на голосование

https://static.news.ru/photo/9cef6dc6-d9ab-11ea-89e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: embassybel.ru

Посольство Белоруссии в Москве сообщило о том, что ожидает более двух тысяч граждан своей страны на избирательном участке. Представители ведомства также заявили о важности соблюдения эпидемиологических правил.

По словам дипломатов, были учтены все нюансы, которые связаны с пандемией коронавируса. Каждый избиратель будет находиться один в помещении. Голосовать необходимо будет в масках и перчатках, пишет РЕН ТВ.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По стране прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Как писал NEWS.ru ранее, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший страну вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, попросил мировых лидеров поддержать проведение свободных выборов в родной стране.