https://static.news.ru/photo/be27ae30-e394-11e9-8c8b-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко обязан пройти психофизиологическое исследование с применением полиграфа, которое назначено на 1 октября.

Порошенко, завтра 01 октября в 10-00 в киевском институте судебных экспертиз у Вас санкционированная судом процедура полиграфа. Паспорт при себе, — написал бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в Facebook.

В учреждении подтвердили эту информацию, однако сам Порошенко это пока никак не прокомментировал.

Первый допрос Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» состоялся 12 августа. Уголовные дела против украинского лидера возбудили после исков Портнова. Всего против пятого президента Украины и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел.

Как писал News.ru, Порошенко уличили в преднамеренном нарушении правил дорожного движения. Политик, который сейчас является депутатом Верховной рады, перешёл дорогу на красный свет.