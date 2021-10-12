Политолог: Путин поборется с Турцией за лидерство в Закавказье

Президент Ассоциации специалистов по информационным операциям профессор МГУ Андрей Манойло заявил URA.RU, что президент России Владимир Путин выступает в качестве арбитра в Закавказье и ищет способ усилить интересы России в регионе. По его мнению, Москва не намерена занимать чью-то сторону.

Турция уже сильна в Закавказье как полноценный региональный игрок и продолжает наращивать своё влияние. Поэтому Путин выступает арбитром, не занимая ничью сторону, и ищет способ усилить интересы России в регионе, — поделился Манойло.

Эксперты отмечают, что Путину приходится маневрировать между Арменией, Азербайджаном и Турцией, чтобы сохранить хорошие отношения со всеми силами в регионе и предотвратить повторное возгорание конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном напомнил о предстоящем саммите СНГ и предложил сверить часы в этом направлении. Пашинян выразил благодарность президенту России. По его словам, частые переговоры с Путиным свидетельствуют о высокой динамике отношений Армении и России. Вместе с тем он подтвердил наличие нерешённых вопросов, связанных с урегулированием Карабахского конфликта.