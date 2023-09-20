В Армении оценили шансы Пашиняна удержать власть Политолог Микаэлян: у Пашиняна есть все возможности удержать власть

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Несмотря на возмущение в армянском обществе от действий премьер-министра, Никол Пашинян сохраняет возможность удержать власть, и уличные протесты вряд ли его свергнут, заявил NEWS.ru политолог, научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаэлян. Он также отметил, что из-за действий Пашиняна в армянском обществе господствуют настроения шока и озлобленности как против самого премьера, так и против России.

С одной стороны, Пашинян устранился от вопроса Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) и попытался всю ответственность возложить на Россию. С другой стороны, российский миротворческий контингент там остается и, действительно, все еще несет свою часть ответственности. В обществе Армении все это вызывает шок и озлобленность одновременно и в адрес России и ее миротворцев, и в адрес Пашиняна. Однако полицейского аппарата у Пашиняна пока достаточно для сохранения власти, спецслужбы ему подчиняются, на зданиях снайперы, так что вряд ли протестующие на улицах смогут добиться от него каких-то уступок, — рассказал Микаэлян.

По его мнению, парламент Армении также не станет выступать против премьера, как и силовой блок.

В парламенте большинство депутатов зависят от него, и с него спрашивать ничего и ни за что не будут. Без него у них политического влияния нет, и они будут держаться за него, по крайней мере в ближайшем будущем, — пояснил Микаэлян.

Ранее Пашинян заявил, выступая с обращением к нации, что на миротворцах России лежит ответственность за безопасность армян в Карабахе после того, как была достигнута договоренность о прекращении огня. По его словам, Ереван не принимал участия в разработке текста соглашения. Глава кабмина отметил, что власти Армении принимают к сведению договоренность о перемирии.

19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, обеспечения положений трехсторонних соглашений и вывода армянских войск. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что целями ударов будут только военные объекты.