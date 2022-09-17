«Пока не достали шашку»: ОДКБ о конфликте Армении и Азербайджана В ОДКБ заявили, что пока «не достали шашку» в конфликте Армении и Азербайджана

Делегация Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не стала «доставать шашку» в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном, заявил в беседе со «Sputnik Армения» глава группы Анатолий Сидоров. Он отметил, что ситуация на границе сложилась неприятная, однако конкретные выводы о случившемся делать рано.

У нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем, — рассказал Сидоров.

По его словам, которые были опубликованы в Telegram-канале ОДКБ, основной задачей делегации было посетить те территории, на которых происходили военные столкновения. В том числе речь идет и о позициях подразделений Вооруженных сил Армении, которые были подвергнуты огневому поражению. Глава группы подчеркнул, что все ее члены стараются быть объективны в своей работе.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что ОДКБ не оправдала ожидания Еревана, когда тот призывал к военной и военно-политической помощи. По его словам, азербайджанские военные должны быть выведены с территории Армении в полном объеме.

В ночь на 13 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.