Почему Россия не бросит Лукашенко

Итак, наш министр иностранных дел Сергей Лавров обещал, что Россия не бросит своего непростого партнёра Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать "аварийную" посадку воздушного судна в Минске, ожидая дальнейших разъяснений.

Но, конечно, важнейшим жестом поддержки дружественной страны станет запланированный на 28 мая прилёт в Сочи белорусского президента для встречи с коллегой Владимиром Путиным. Видимо, в противовес развернувшейся травле Белоруссии стороны огласят ряд новых дорожных карт дальнейшего сближения.

Ну, а пока важно понять, насколько все нагромождённые обвинения против Минска соответствуют действительности.

Словом, в Москве не поддались всеобщему угару, намереваясь взглянуть на раздутый инцидент в динамике. Между тем, по прошествии некоторого времени и по мере угасания первоначальных эмоций становится ясно, что, если и можно предъявить претензии к действиям белорусских силовиков, то сделать это можно только в отношении их акций непосредственно в минском аэропорту. Поскольку пилоты ирландской авиакомпании Ryanair абсолютно независимы в своих действиях от давления белорусских властей и действовали строго по своим инструкциям. К слову, пилоты не подтвердили факта барражирования рядом с их лайнером белорусского истребителя МиГ-29. А если он и летел рядом, а не только в воображении возбужденных литовцев, то это обычная практика на случай угрозы взрыва на борту.

Никто из многочисленных пассажиров не пострадал, не получил каких-либо физических увечий. Не испытал морального давления. А потому говорить о том, что сотня пассажиров была превращена в заложников, что их жизнями играли, явно неправомерно. Это не сбитый украинской ракетой наш самолет, летевший из Израиля в Новосибирск, за который украинские власти даже не удосужились выплатить компенсации. Напомните, были ли против них введены хоть какие-то санкции? То-то и оно. Естественно, американцам сошёл с рук иранский пассажирский самолёт, сбитый в районе Персидского залива.

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Говорить о каком-то нарушении международного прав, вообще, извините, смешно. Помните историю с самолетом боливийского президента Эво Моралеса, который летел домой с конференции газодобывающих стран, что проходила Москве. И тут из-за неосторожной фразы президента возникло подозрение, что он может вывозить на своем борту американского диссидента Эдварда Сноудена, получившего тогда убежище у нас, в России.

И что тут началось. Португалия, Испания, Франция закрыли для пролета официального самолета, находящегося под защитой Венской конвенции, свое воздушное пространство. И после нахождения в воздухе в течение трех с половиной часов лайнер был вынужден сесть в Вене, где был обыскан. И что? Кто-то истошно кричал о нарушении международного права? Нет, все демократы, как воды в рот набрали.

А что касается задержания оппозиционера Романа Протасевича, которому вменяются в вину призывы к неповиновению властям и к бунту. То действительно хорошо бы выяснить, действительно, как утверждают, он прошёл подготовку и вступил в Донбассе в батальон «Азов». Никто ведь особенно не удивился, когда нацистский преступник Эйхман без соблюдения международных процедур вдруг из Аргентины был после похищения переправлен в Израиль, где и предстал перед судом.

Так что, прав Дмитрий Песков, давайте дождемся подробностей инцидента. И, конечно, итогов новых российско-белорусских переговоров.