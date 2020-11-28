Пашинян рассказал, что предшествовало заключению соглашения по Карабаху

https://static.news.ru/photo/27c14838-3263-11eb-b2fa-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Adrien Vautie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что 19 октября ему позвонил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян и заявил, что войну нужно остановить. Он подчеркнул, что такого же мнения придерживаются экс-лидеры Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также экс-президенты Армении Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян. Только после этого Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

Я позвонил президенту России Владимиру Путину, и он сказал, что, по его мнению, это должно быть сделано в соответствии с логикой российских предложений. То есть отложить вопрос о статусе, передать регионы Азербайджану, разместить российских миротворцев, — написал Пашинян в Facebook.

Премьер Армении предложил Путину разместить миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Лачинского коридора. Российский лидер согласился, и они договорились созвониться ещё раз. По словам Пашиняна, Путин позвонил на следующий день, сообщив, что президент Азербайджана согласен, но миротворцы должны быть размещены не вдоль границы НКАО, а в соответствии с фактической линией соприкосновения, так как азербайджанцы не согласны уйти с позиций, взятых под контроль в Гадруте и Талише.

Армянская сторона должна была также взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши. Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану, — сообщил Пашинян.

По его словам, Путин удивился такому ответу, но после представленных доводов согласился, отметив, что не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях. По словам Пашиняна, проблема заключалась в том, что в этом случае азербайджанское население Шуши превысило бы 90% и они бы контролировали дорогу в Степанакерт.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин проинформировал постоянных членов Совета безопасности о содержании телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Пашинян рассказал, что два раза в течение часа созванивался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним ситуацию на территории Нагорного Карабаха. Стороны затрагивали вопросы, связанные с населёнными пунктами в Лачинском коридоре. Кроме того, армянский премьер и российский президент поговорили о проблеме пропавших без вести, поисковых работах, обмене между сторонами пленными и телами погибших, а также о размещении миротворцев.

В ночь на 10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.