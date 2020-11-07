Пашинян понадеялся, что администрация Байдена остановит войну в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f23897e6-21f2-11eb-be4a-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: facebook.com/nikol.pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Джо Байдену по случаю его избрания президентом Соединённых Штатов выразил надежду, что его администрация предпримет шаги по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Я полон надежды, что ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и всеобъемлющего урегулирования проблемы, — цитирует Пашиняна его пресс-служба.

Политик отметил, что Армения придаёт большое значение роли США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Приветствую ваше видение решения вопроса исключительно мирным путём, которое вы выразили в качестве кандидата в президенты, — сказал премьер.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, это абсолютно бессмысленно. Глава Азербайджана пояснил, что после прихода к власти армянский премьер заверял в готовности к работе по решению карабахского конфликта, однако «сделал всё возможное для нарушения переговорного процесса» своими заявлениям. Он добавил, что пока считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.