В обход РФ: куда ведет Транскаспийский транспортный коридор Турция, Азербайджан и Казахстан прокладывают железнодорожный маршрут в обход России, но потеряет от этого Москва или выиграет

Фото: Veri Sanovri/XinHua/Global Look Press

Министры иностранных дел и транспорта из Азербайджана, Казахстана и Турции собрались в понедельник, 27 июня, в Баку, чтобы обсудить развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) «Восток — Запад» через Каспийское море. Этот проект ещё называют «Срединным коридором». Его маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Европу. Предусмотрено и ответвление в Турцию с продолжением коридора на Европейский континент. А вот территорию Россию он обходит. Есть ли в этом политический замысел и будет ли Москва ревновать к конкурентам, разбирался NEWS.ru.

Международный транспортный маршрут был задуман около десяти лет назад, чтобы соединить Китай и Европу и увеличить объемы транзита китайских грузов. Основной маршрут планировался через территорию России. Однако участниками ТМТМ в нынешнем виде стали Казахстан, Азербайджан, Турция, Грузия, Украина, Польша, Румыния. Китайские, американские и другие инвесторы могут создать на этом пути транспортно-логистические хабы, порты и зоны свободной торговли. Маршрут составляет 10 тысяч километров по железной дороге и включает 10 морских портов. Одним из ключевых участков коридора стала железная дорога Баку — Ахалкалаки (Грузия) — Карс (Восточная Турция).

Министерская встреча в Баку, как подчеркнули ее участники, конкретизировала вопросы налаживания более эффективной транспортировки грузов по маршруту через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию в Европу. Стороны договорились создать трёхстороннюю рабочую группу глав ведомств, отвечающих за транспортную сферу.

Подобный транспортный коридор интересен Анкаре, Баку и Нур-Султану в равной степени. Всем трём странам есть что предложить друг другу в гораздо больших объёмах, чем нынешние поставки. Благодаря ему казахстанского зерна больше пойдёт в Азербайджан и Турцию, азербайджанских фруктов и овощей — в Казахстан. Турция в своих торговых отношениях с Центрально-Азиатским регионом традиционно опирается на Казахстан, но с Баку у Анкары сегодня товарооборот более внушителен, чем с Нур-Султаном.

Фото: shutterstock

Хотя участники саммита говорили сугубо об экономике, эксперты обратили внимание, что ТМТМ прокладывают в обход России. В принципе, этот факт вписывается в представления о Турции как о стране, которая старается любой проект использовать для усиления своего влияния и «пантюркистской идеи».

Есть соблазн рассматривать такие проекты как антироссийские, — заявил NEWS.ru эксперт клуба «Валдай» Станислав Притчин. — Хотя надо учитывать, под какие грузовые потоки создаётся именно этот проект. «Тройка» взаимодействует в рамках несырьевой товарной группы. Ее объемы не столько велики, чтобы нанести урон транзитному потенциалу России. Казахстанские энергоносители в основном идут через Россию, Каспийский трубопроводный консорциум. По маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан проходят незначительные объёмы.

Конечно, Транскаспийский коридор потенциально может стать альтернативой составам РЖД при доставке китайских товаров в Европу. Но китайские производители любят считать деньги, отмечает Притчин. Отправлять грузы через несколько стран и Каспийское море окажется в итоге дороже, нежели через территорию одного государства — России.

Нельзя рассматривать союз Казахстана, Азербайджана и Турции как конкуренцию с ЕАЭС, в чьей копилке не только мощные экономические ресурсы, но и серьёзная нормативная база. Казахстану эти две страны, не входящие в Евразийский экономический союз, все равно не заменят Россию. Да и заявления казахстанского президента Токаева на Петербургском международном экономическом форуме свидетельствуют о том, что республика не собирается покидать ЕАЭС, считает эксперт.

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС Касым-Жомарт Токаев

Бакинский саммит решал исключительно экономические вопросы, отметил в беседе с NEWS.ru бакинский политолог Мубариз Ахмедоглу.

Политическая интеграция тюркоязычных государств пока остаётся виртуальной, несмотря на стремление к ней. Но у всех постсоветских тюркоязычных стран сотрудничество с РФ остается приоритетом. И так будет продолжаться ещё не одно десятилетие. Что касается встречи министров в Баку, то я раскрою информацию, которая сподвигла их на диалог. Стало известно, что не так давно 41 железнодорожный вагон с серой из Казахстана пошёл в Европу через Туркмению, Иран и Турцию. А если бы вагоны с серой пошли бы через Азербайджан, то они преодолели бы на одну страну меньше, и мы получили бы прибыль! Мы хотим, чтобы через нашу территорию шли грузы из других стран Центральной Азии, — объяснил Мубариз Ахмедоглу.

Мубариз Ахмедоглу привёл в пример проект энергетического коридора Азербайджан — Турция — Европа. В Баку объявили, что смогут завершить его к 2025 году. Этот проект ещё называют «Джабраильским энергетическим узлом». Согласно правительственному плану, создаётся зона зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджана. Будут построены распределительные сети для снабжения электроэнергией, гидроэлектростанции «Худаферин» и «Газ галасы», солнечные электростанции в Джебраильском районе, ветровые — в Лачинском и Кяльбаджарском районах. Предусмотрено создание энергетического коридора Азербайджан — Турция — Европа.

У нас в избытке электроэнергии. Мы хотим присоединить к нашей системе Нахчыван, а дальше ветка пойдёт в Турцию и Европу. Обсуждается и другой проект: доставка электроэнергии через Грузию, а дальше по дну Чёрного моря посредством высоковольтного кабеля до Румынии. Но это сугубо экономические проекты, потому что мы продолжаем отдавать приоритеты России и в политике, и в экономике. Когда у нас чего-то не хватает, мы это получаем не из Ирана, а из России, — признал азербайджанский политолог.

Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

ТМТМ, по всей видимости, не вызовет у Москвы тревогу. Напротив, Транскаспийский коридор может быть даже выгоден России. В его лице она может получить альтернативный маршрут для движения товаров в период действия западных санкций. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказался директор Института евразийской интеграции Казахстана Уразгали Сельтеев.

Казахстан пытается адаптироваться к сложившимся условиям антироссийских санкций, ослабления экономической роли РФ. Мы осваиваем разновекторные транспортно-логистические проекты. Этот вопрос экономической безопасности государства. Проект транспортного коридора из Казахстана через Азербайджан в Турцию выгоден всем, в том числе и России. Думаю, в Кремле хорошо это понимают, поэтому негативной реакции проект не вызовет. Москве выгодно, чтобы у Нур-Султана было больше логистических путей. Политические вопросы решаются быстрее, чем снимаются экономические санкции. Российскому бизнесу нужны обходные пути для доставки товаров — тут им пригодятся любые тропы, тем более железнодорожные транспортные коридоры. Уразгали Сельтеев директор Института евразийской интеграции в Казахстане

Международный транспортный коридор через Каспий связывает множество государств с различной политической системой, культурой, членов разнообразных сообществ. Это говорит не только о главенстве экономических целей проекта, но и его потенциальной эффективности — прогнозы экономистов чаще бывают вернее, чем политиков.