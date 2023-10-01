Опубликованы кадры прибытия миссии ООН в Карабах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миссия ООН прибыла в Карабах, сообщает агентство APA. По его информации, делегация проехала через Агдам и продолжила путь в направлении Аскеран — Ханкенди. Это первое прибытие миссии ООН в регион за последние 30 лет.

Как уточнял ранее Sputnik Армения со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, миссия организации планирует сфокусироваться на выявлении гуманитарных нужд жителей Карабаха. Она оценит ситуацию на месте, зафиксировав гуманитарные потребности людей, как уехавших из региона, так и оставшихся там.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ранее сообщал, что миссия ООН пробудет в Карабахе несколько дней. По его словам, представители организации ознакомятся с процессом разоружения незаконных формирований. Группа экспертов получила все необходимые разрешения для нахождения на территории региона.

Также Карабах посетит рабочая группа, созданная властями Азербайджана. В ее задачи войдут экономические, гуманитарные и инфраструктурные проблемы региона. Пресс-служба администрации президента республики Ильхама Алиева сообщала, что группа прибудет в Карабах 2 октября.