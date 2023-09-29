Стало известно, когда созданная Баку рабочая группа посетит Ханкенди Администрация Алиева: рабочая группа посетит Ханкенди 2 октября

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Ильхам Алиев

Рабочая группа, созданная властями Азербайджана для решения экономических, гуманитарных и инфраструктурных проблем Карабаха, посетит Ханкенди 2 октября, сообщает пресс-служба администрации азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Представители армянского населения Карабаха призвали госструктуры республики принять меры по организации услуг мобильной связи, а также теле- и радиовещания в регионе.

С целью решения на месте хозяйственных, коммунальных и других вопросов запланирована поездка членов рабочей группы по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе в город Ханкенди 2 октября, — говорится в сообщении.

Ответственный за контакты с армянскими жителями республики Рамин Мамедов проинформировал их о процедурах по реинтеграции и пакете соцуслуг, заявили в администрации Алиева.

25 сентября в городе Ходжалы в Карабахе прошла встреча представителей Азербайджана и армян региона. Первые переговоры между сторонами состоялись 21 сентября в Евлахе. По их итогам стало известно, что договор между представителями Азербайджана и армян Карабаха включит в себя пять пунктов, основанных на международном праве. В частности, стороны возьмут обязательство не вмешиваться в дела друг друга.