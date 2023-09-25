В Ходжалы проходят переговоры азербайджанской стороны с армянами Карабаха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В населенном пункте Ходжалы Карабаха началась очередная встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха, передает агентство AZƏRTAC. Переговоры проводит депутат азербайджанского парламента Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянами.

Первая такая встреча прошла 21 сентября в Евлахе. По ее итогам стало известно, что договор между сторонами включит в себя пять пунктов, основанных на международном праве. В частности, стороны возьмут обязательство не вмешиваться в дела друг друга.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Кавказу Тойво Клааром заявил, что после антитеррористической операции в Карабахе условия для заключения мирного договора Баку и Еревана стали более благоприятными. Алиев заверил, что все права армянского населения Карабаха будут обеспечены.

Министерство обороны Азербайджана начало антитеррористические мероприятия в Карабахе 19 сентября с целью восстановления конституционного строя республики. 20 сентября сторонам удалось договориться о прекращении боевых действий. В оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что армянские формирования сложат оружие, передадут Баку военную технику и оставят свои позиции.