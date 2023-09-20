Достигнута договоренность о прекращении боевых действий в Карабахе

Фото: Айк Арутюнян/РИА Новости

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года, сообщает Sputnik Армения. Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, а также жизнедеятельности населения региона в рамках конституции Азербайджана будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в Евлахе 21 сентября. В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева подтвердили планы по проведению этой встречи.

Армянские военнослужащие покинут зону развертывания российского миротворческого контингента. Вооруженные формирования Армении, базирующиеся в этом регионе, будут расформированы, а военная техника будет выведена и далее утилизирована.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года, — говорится в сообщении.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских войск с территории страны. В ведомстве подчеркнули, что целями ударов будут только военные объекты.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 20 сентября заявил, что Ереван просит Евросоюз принять срочные меры для предотвращения боевых действий Азербайджана в Карабахе. По словам Мирзояна, намерения Баку противоречат нормам международного права.