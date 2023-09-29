МИД Азербайджана сообщил о скором визите миссии ООН в Карабах

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Члены делегации ООН в ближайшее время посетят Карабах под эгидой координатора всемирной организации в Баку, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Предполагается, что миссия ООН ознакомится с гуманитарной деятельностью республики в регионе.

После антитеррористических мероприятий несколько дней назад Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН в Карабахский регион. Эта поездка состоится в ближайшие дни под эгидой резидента-координатора ООН в Азербайджане в соответствии с рамочным документом о сотрудничестве по устойчивому развитию между ООН и Азербайджаном, — говорится в заявлении.

Предполагается, что члены делегации пробудут в Карабахе несколько дней. В МИД Азербайджана уточнили, что специалисты ООН ознакомятся с процессом разоружения незаконных вооруженных формирований. Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что группе экспертов всемирной организации выдали все необходимые разрешения.

Ранее стало известно, что сотрудники азербайджанских силовых ведомств задержали на КПП «Лачин» бывшего командующего армией Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Эту информацию подтвердили члены окружения экс-военачальника.

Служба государственной безопасности Азербайджана также сообщила об аресте бывшего замкомандующего силами Карабаха Давида Манукяна. Он является гражданином Армении и подозревается в террористических преступлениях.

Азербайджанский суд ранее избрал бывшему главе кабмина непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубену Варданяну меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Его обвиняют в финансировании терроризма.