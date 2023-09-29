Стало известно об аресте экс-замкомандующего силами Карабаха Спецслужбы Азербайджана арестовали экс-замкомандующего силами Карабаха Манукяна

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Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего замкомандующего силами Карабаха Давида Манукяна, сообщает ТАСС. Задержанный является гражданином Армении и подозревается в террористических преступлениях.

27 сентября Давид Манукян был задержан и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Гражданин Армении Манукян арестован за террористические преступления, совершенные им в Карабахе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании бывшего командующего армией Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Он был задержан на КПП «Лачин» при попытке въехать в армянский город Горис.

До этого суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего главы кабмина непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Его обвиняют в финансировании терроризма, а также в создании незаконных вооруженных формирований или групп.

Ранее научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаэлян сообщил, что армия Армении лишилась значительной части вооружения после потери Карабаха. Все виды вооружения, которые находились у карабахских армян, перешли Азербайджану, подчеркнул он. Эксперт также отметил, что оборонная сфера Армении все еще не оправилась после второй войны в Карабахе в 2020 году.