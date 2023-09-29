В Армении пожаловались на недостаток оружия в армии после потери Карабаха Политолог Микаэлян: Армения лишилась части вооружений после потери Карабаха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Азербайджан. Демонстрация трофейного стрелкового оружия.

Армянская армия лишилась значительной части вооружения после потери Карабаха, так как все виды вооружений, которые находились у карабахских армян, перешли Азербайджану, заявил научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаэлян. Он также отметил, что оборонная сфера Армении все еще не оправилась после второй войны в Карабахе в 2020 году. По его словам, именно поэтому Ереван уже почти два года пытается закупить вооружение у Москвы.

Информация о том, что Армения разместила заказ [на поставку вооружений у России], но он пока не выполнен, циркулирует в интернет-пространстве с осени 2021 года. Причем эти заявления, насколько мне известно, не отрицались с российской стороны. Поэтому действительно можно предположить, что почти два года Армения пыталась закупить оружие у России, но по ряду причин этого не произошло. Возможно, это объясняется тем, что потребность самой России в оружии возросла из-за событий на Украине. А возможно и тем, что лидеры двух стран просто потеряли доверие, — заявил Микаэлян.

Политолог подчеркнул, что Еревану сложно найти альтернативы Москве, у которой он на протяжении многих десятилетий закупал вооружения по льготным ценам, а иногда и вовсе получал бесплатно. Но если РФ откажется поставлять вооружения, Армении придется искать другие варианты, добавил Микаэлян.

Конечно, альтернативой может стать индийское вооружение, но рискованно использовать то, что еще не было проверено в реальных боях. Тем не менее, возможно, оно достаточно эффективно. Как минимум, Индия заинтересована в сдерживании активности Турции и Азербайджана на Южном Кавказе. Официальный Ереван также будет искать партнеров на Западе, включая Францию. Но надо понимать, что это стоит намного дороже, — подчеркнул эксперт.

Ранее в провластном армянском Telegram-канале «Баграмян-26» появилась информация о том, что Армения обратилась к России, чтобы вернуть примерно $400 млн, уплаченных Москве за оружие, поставки которого так и не начались. По данным канала, российская сторона отказалась вернуть деньги, ссылаясь на то, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Согласно документу, все госучреждения и подведомственные организации распускаются. С момента вступления в силу указа население должно самостоятельно определиться с вопросом дальнейшего проживания в регионе и ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными властями Азербайджана, указано в документе.