Опубликован текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна после встречи в Сочи

Главы РФ, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян сделали совместное заявление после завершения трёхсторонних переговоров в Сочи. По словам российского президента, в первую очередь, стороны договорились о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Заявление лидеров трёх стран прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

Мы договорились по ряду вопросов, которые считаю ключевыми. Первый из них — это создание механизмов до конца этого года демаркации и делимитации границы между двумя государствами <...> Второе на что...