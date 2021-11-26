Опубликован текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна после встречи в Сочи

Президенты России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление по итогам трехсторонней встречи в Сочи. В нем лидеры подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым в 2020 и 2021 годах в целях мирного урегулирования конфликта между Баку и Ереваном. Перед этим Владимир Путин заявил, что стороны в Сочи договорились по ключевым вопросам — о создании механизмов демаркации границы и о разблокировании транспортных коридоров.
«Обсудили ход реализации заявления от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также Заявления от 11 января 2021 года о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Подтвердили приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений...», — говорится в заявлении лидеров.