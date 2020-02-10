https://static.news.ru/photo/d2d1f2ba-4c1b-11ea-a343-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Общенациональная социал-демократическая партия Казастана призвала правительство страны принять доктрину социальной политики после беспорядков на юге государства. Кроме того, политики потребовали обнародовать все причины инцидента.

Сообщение, размещённое на сайте партии, обращено к Комитету национальной безопасности, агентству по борьбе с коррупцией и МВД. Силовиков попросили провести исчерпывающее и объективное расследование и наказать виновных.

Кроме того, оппозиционеры требуют ликвидировать Ассамблею народа Казахстана, так как считают её «бутафорским марионеточным» органом, который лишь создаёт видимость отсутствия межнациональных конфликтов.

Мы убеждены — кардинальное усиление социальной политики государства, постепенное преодоление вопиющего имущественного расслоения не только создадут предпосылки для улучшения жизни людей, но и позволят ощутимо оздоровить морально-нравственную обстановку в нашей многонациональной стране, — говорится в заявлении партии.

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на субботу, 8 февраля. Как сообщал NEWS.ru, к ситуации мог привести дорожный конфликт. Начавшаяся в селе Масанчи драка продолжилась в населённых пунктах Аухатты и Булан-Батыр. В столкновениях погибли 10 человек, 47 жителей области были задержаны за участие в массовых беспорядках. Бердибек Сапарбаев возглавил правительственную комиссию по расследованию происшествия.