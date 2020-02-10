Общенациональная социал-демократическая партия Казастана призвала правительство страны принять доктрину социальной политики после беспорядков на юге государства. Кроме того, политики потребовали обнародовать все причины инцидента.
Сообщение,
Кроме того, оппозиционеры требуют ликвидировать Ассамблею народа Казахстана, так как считают её «бутафорским марионеточным» органом, который лишь создаёт видимость отсутствия межнациональных конфликтов.
Мы убеждены — кардинальное усиление социальной политики государства, постепенное преодоление вопиющего имущественного расслоения не только создадут предпосылки для улучшения жизни людей, но и позволят ощутимо оздоровить морально-нравственную обстановку в нашей многонациональной стране, — говорится в заявлении партии.
Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на субботу, 8 февраля. Как сообщал NEWS.ru, к ситуации мог привести дорожный конфликт. Начавшаяся в селе Масанчи драка продолжилась в населённых пунктах Аухатты и Булан-Батыр. В столкновениях погибли 10 человек, 47 жителей области были задержаны за участие в массовых беспорядках. Бердибек Сапарбаев возглавил правительственную комиссию по расследованию происшествия.
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