Оппозиционеры в Минске маленькими группами идут к площади Независимости

https://static.news.ru/photo/6b8ee264-dfac-11ea-be7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сторонники протестного движения в Белоруссии маленькими группами 16 августа выдвинулись на площадь Независимости в центре Минска. Там должен пройти митинг в поддержку президента Александра Лукашенко Мероприятие было запланировано на 12:00, но до сих пор не началось (по данным на 13:23). Площадь постепенно заполняют люди.

К настоящему моменту в площадь пришли почти 5 тысяч граждан. В основном это участники митинга. Протестующих пока мало. Некоторые из них выкрикивают лозунги. Силовики, досматривающие приходящих на площадь, оппозиционеров не останавливают, передаёт ТАСС.

На месте проведения мероприятия играет музыка, из колонок звучат патриотические песни. Участники митинга заявляют, что выступают за мир в Белоруссии.

Я за конструктивный диалог власти и протестующих. Я убеждена, что регионы голосовали за Лукашенко, у меня в глубинке живут родственники, они далеки от политики и не читают Telegram-каналы, — рассказала пришедшая на митинг руководитель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

В митинге в поддержку президента Александра Лукашенко в Минске примут участие представители власти. На площадь Независимости, где пройдёт акция, приехали премьер-министр Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Сторонники Светланы Тихановской, претендующей на пост президента Белоруссии, заявили о готовности обсуждать с властями республики условия ухода со своего поста действующего лидера. Там отметили, что смотрят на мирные акции протеста в Белоруссии с надеждой. Также подчеркнули, что разгоны демонстрантов силовиками не должны повториться.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что Организация Объединённых Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны отреагировать на происходящее в Белоруссии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.