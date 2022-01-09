Около 400 бойцов Нацгвардии пострадали в ходе беспорядков в Казахстане

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В ходе беспорядков в Казахстане пострадали около 400 бойцов Национальной гвардии республики. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией Руслан Жаксылыков. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

В ходе обеспечения правопорядка в городах Алматы, Шымкент и ряде областных центров в результате противостояния с хулиганствующей толпой число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек, — сообщил Жаксылыков.

Он также рассказал, что в ходе массовых беспорядков было повреждено более 90 единиц военной техники Нацгвардии.

Бойцы Национальной гвардии вместе с сотрудниками полиции и казахстанскими военнослужащими дежурят на блокпостах во всех населённых пунктах страны, осуществляя пропускной контроль.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.