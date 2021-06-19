«Не внушают доверия»: блок Кочаряна оценил первые итоги выборов в Армении

https://static.news.ru/photo/bd28f63e-d21b-11eb-91ae-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые итоги внеочередных парламентских выборов в Армении являются спорными и не внушают доверия, заявили в предвыборном блоке бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения», сообщает NEWS.am.

Самая серьёзная причина недоверия — это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов, — отмечается в заявлении.

В блоке «Армения» также подчеркнули, что не примут итоги выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены, а сомнения развеяны.

Ранее стало известно, что партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна после обработки бюллетеней с 437 участков из 2008 (21,7%) набирает 59,49% голосов. За блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» проголосовали 18,14% избирателей. Избирательный барьер пока преодолевают только эти две политические силы.