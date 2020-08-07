На западе Азербайджана загорелся газопровод

МЧС Азербайджана сообщило о возгорании газопровода на западе страны. Информация о пострадавших не поступала. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники.
По предварительной информации, на газопроводе на территории Гаджигабульского района вспыхнул пожар. На место происшествия были вызваны пожарные департамента Государственной противопожарной службы министерства, о происшествии были уведомлены соответствующие органы. Дополнительная информация будет предоставлена, — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее власти Франции сообщили о пожаре в крупном заповеднике Фонтенбло около Парижа. Он расположен в 60 км к югу от города.