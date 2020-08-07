На западе Азербайджана загорелся газопровод

Российский телеведущий Владимир Познер уверен, что вариант, при котором на ближайших выборах президента Белоруссии победит не Александр Лукашенко, невозможен. Такое мнение высказал журналист в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм».

Лукашенко не проиграет — это сто процентов из ста. Что касается того, чтобы кто-нибудь другой там победил — это совершенно исключено, даже смешно об этом говорить, — заявил Познер. Этим...