Нацполиция Львова сообщила, что вандалы осквернили советский мемориал, который расположен на холме Славы.
Неизвестные нанесли различные оскорбительные надписи на памятник, который выполнен в виде ордена Великой Отечественной войны. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, передаёт
Ранее News.ru писал, что бюст маршала СССР Георгия Жукова, снесённый националистами в Харькове, будет восстановлен за счёт пожертвований. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.