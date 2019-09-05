https://static.news.ru/photo/08106b72-cfef-11e9-aea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АнтиМайдан/vk.com

Нацполиция Львова сообщила, что вандалы осквернили советский мемориал, который расположен на холме Славы.

Неизвестные нанесли различные оскорбительные надписи на памятник, который выполнен в виде ордена Великой Отечественной войны. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что бюст маршала СССР Георгия Жукова, снесённый националистами в Харькове, будет восстановлен за счёт пожертвований. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.