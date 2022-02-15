На Украине не исключили причастность РФ к кибератакам на сайты банков

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко, в период правления которого в 2015 году были подписаны Минские соглашения, заявил в Facebook, что после поддержки Госдумой обращения о признании ДНР и ЛНР Киев имеет право выйти из обязательств по соблюдению договорённостей. Он подчеркнул, что в документ можно внести изменения, если ситуация предрасполагает к этому.

Раньше Кремль раздал там почти миллион паспортов. Провёл незаконное голосование в Госдуме. <...> С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств, — считает экс-президент Украины. Он отметил,...