На Украине не исключили причастность РФ к кибератакам на сайты банков

На Украине не исключили причастность РФ к кибератакам на сайты банковЦентр информационной безопасности Украины назвал Россию причастной к кибератакам на банки и сайт Минобороны
В Центре информационной безопасности Украины в Facebook заявили, что не исключают причастность «страны-агрессора» к DDoS-атаками на сайты банков и Минобороны страны. В пресс-службах банков отметили, что деньги вкладчиков не пострадают.
Также подверглись атаке сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают, — говорится в сообщении центра.
Центр информационной безопасности Украины заявил о перебоях в работе сайта Минобороны, вооружённых сил, Приватбанка и Ощадбанка. Причины сбоев онлайн-ресурсов связали с DDoS-атаками.
Ранее киберпреступники взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорилось, что личные данные граждан попали в общий доступ и будут уничтожены. Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.