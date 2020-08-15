На Цепкало завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/e1247e96-df00-11ea-90e5-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: valerytsepkalo/facebook.com

Представитель экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Алексей Урбан заявил, что на политика возбуждено уголовное дело. Сам Цепкало уехал за границу ещё до голосования, так как опасался преследования по политическим мотивам.

По словам Урбана, политика обвиняют в получении взятки, передаёт «Медуза». Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Цепкало покинул Белоруссию после отказа в регистрации в качестве кандидата на выборах (по версии Центризбиркома, многие подписи его сторонников были бракованными) и ареста двух других оппозиционных политиков Сергея Тихановского (обвинили в организации беспорядков) и Виктора Бабарико (обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег).

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 15 августа люди снова вышли на площадь Независимости в центре белорусской столицы. Силовиков на улицах города пока не видно