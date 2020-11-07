МО Азербайджана сообщило о ликвидации должностных лиц противника

https://static.news.ru/photo/5b8c4818-21c2-11eb-8a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Азербайджанские войска на Ходжавендском направлении фронта уничтожили высокопоставленных должностных лиц противника.

В Министерстве обороны Азербайджана отметили, что по передовому пункту управления вооружённых сил Армении на Ходжавендском направлении были нанесены воздушные удары. В атаке участвовали штурмовики Су-25 ВВС, также применялись беспилотники. Траншеи и укрепления противника были разрушены, ряд высокопоставленных представителей командования ликвидированы.

В результате авиаударов, нанесенных штурмовиками Су-25 ВВС Азербайджана с применением БПЛА, были разрушены траншеи и укрытия противника, уничтожены его высокопоставленные должностные лица, — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские Вооружённые силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, передавал NEWS.ru. 8 ноября навсегда войдёт в историю страны, отметил азербайджанский лидер. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём,