Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и борьбу с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Речь, в частности, зашла об энергетике, промышленности и транспорте,
Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с коронавирусом в регионах России сложная и требует повышенного внимания. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, уровень заболеваемости остаётся высоким, медучреждения в отдельных субъектах загружены максимально.