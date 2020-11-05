Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9bc9c00e-1fb0-11eb-834e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Речь, в частности, зашла об энергетике, промышленности и транспорте, сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что ещё одним вопросом разговора стала борьба с коронавирусной инфекцией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с коронавирусом в регионах России сложная и требует повышенного внимания. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, уровень заболеваемости остаётся высоким, медучреждения в отдельных субъектах загружены максимально.