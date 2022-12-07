Мирзоян заявил, что мирный договор с Баку не будет подписан до конца года Мирзоян не уверен в том, что до конца года появится окончательный вариант мирного договора с Баку

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в рамках «правительственного часа», что не уверен в том, что до конца 2022 года появится окончательный вариант мирного соглашения с Азербайджаном. При этом он отметил, что переговоры по нормализации отношений с Баку находятся в активной фазе. Он добавил, что Ереван выступит с очередными предложениями в ответ на инициативы Азербайджана.

Переговоры по мирному соглашению, по нормализации армяно-азербайджанских отношений находятся в активном этапе. Есть документ, каждый раз представляется в новой редакции. Мы получили очередные предложения азербайджанской стороны и выступим с нашими очередными предложениями, — сказал Мирзоян.

Он не исключил, что до конца 2022 года может состояться встреча глав МИД Армении и Азербайджана. При этом Мирзоян уточнил, что договоренностей о проведении подобного мероприятия на уровне руководителей государств нет.

По его словам, позиции Еревана и Баку по вопросу нормализации отношений «пока очень далеки друг от друга по многим вопросам, но поэтому и ведутся переговоры, чтобы сблизить позиции и иметь совместные приемлемый результат».

Мы работаем, чтобы как можно быстрее достичь мира и всеобъемлющего урегулирования отношений, — добавил Мирзоян.

Он также отметил, что Армения заинтересована в присутствии международных наблюдателей на границе с Азербайджаном. По мнению министра, это позволит избежать возможной эскалации. На границе уже побывали представители ОДКБ, ОБСЕ, еще не истек мандат миссии ЕС, подчеркнул он.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил проведение третьего раунда переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном до конца 2022 года. По его словам, Азербайджан подготовил третий проект договора по мирному урегулированию и представил его Армении.

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой 5 декабря заявил, что Россия заинтересована в мирном договоре между Ереваном и Баку. Министры провели переговоры в Москве, обсудив также перспективы двустороннего сотрудничества. По итогам встречи был подписан план межмидовских консультаций между Азербайджаном и РФ на 2023–2024 годы.