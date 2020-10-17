Минская милиция начала применять спецсредства против протестующих

https://static.news.ru/photo/ca01c01c-114a-11eb-8549-fa163e074e61_660.jpg Фото: STR/ТАСС

Сотрудники силовых структур на территории Минска начали применять специальные средства против собравшихся на очередной несанкционированный митинг сторонников оппозиции.

Ранее сообщалось, что участники акции двигаются в сторону Минской автомобильной кольцевой дороги. На марш 18 октября вышли более 30 тысяч протестующих. На данный момент есть информация о задержании примерно 50 человек. Силовики задерживают не только протестующих, но и обычных прохожих.

Спецсредства, по словам очевидцев, милиция применила на Партизанском проспекте, по которому двигаются митингующие, недалеко от магазина «Беларусь».

Были слышны несколько громких хлопков, напоминающих разрывы светошумовых гранат, передаёт ТАСС.

Митинги проходят по всей Белоруссии уже третий месяц. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

Ранее NEWS.ru писал о задержании первых десяти участников акции протеста.