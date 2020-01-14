https://static.news.ru/photo/d565415e-376b-11ea-9dd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зинин Владимир/Фотохроника ТАСС

Министерство обороны Казахстана после падения в Актюбинской области страны обломков геофизической ракеты хочет внести поправки в соглашение с Россией об аренде полигонов, которые расположены на территории республики, заявил первый замглавы ведомства Мурат Бектанов.

Он напомнил, что документ был подписан ещё в 1995 году.

Минобороны вносит предложения по внесению изменений в соглашение в части, касающиеся обеспечения безопасности наших территорий и объектов, — сообщил Бектанов.

По его словам, созданная после падения обломков комиссия продолжает изучать обстоятельства произошедшего.

Замглавы Минобороны республики также отметил, что соглашение предусматривает компенсацию в случае нарушений или ущерба, однако решение о выплатах будет принято после завершения работы комиссии, передаёт «Казинформ».

Ранее NEWS.ru писал, что 11 января в Байганинском районе Актюбинской области упали обломки ракеты после плановых учений на полигоне, который арендует Минобороны РФ. Жертв и разрушений нет.