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Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце 2019 года новейшую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», заступит на боевое дежурство в середине февраля. В настоящее время проводится техобслуживание ракетных дивизионов и пункта боевого управления, проверяется функционирование узлов и агрегатов системы С-400.

Заступление новой системы С-400 «Триумф» на боевое дежурство спланировано на середину февраля, — цитирует ТАСС сообщение Западного военного округа. Военнослужащие уже прошли переобучение в центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск...