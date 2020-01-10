В Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан упали обломки ракеты после плановых учений на полигоне, который арендует Минобороны РФ. Жертв и разрушений нет.
9 января произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было. Ситуация опасности для населения не представляет, — говорится в сообщении Минобороны Казахстана.
Уточняется, что пуск ракет осуществлялся по графику. Выяснением обстоятельств и причин произошедшего будет заниматься казахстанско-российская комиссия при акимате Актюбинской области.
Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы Украины испытали САУ «Богдана», которая разработана по стандартам НАТО. Учения прошли на полигоне в Днепропетровской области. Первые выстрелы установка произвела водой. Гидроснаряды созданы для проверки вооружения. Следующие испытания будут проведены при помощи инертных зарядов. И только после этого — боевыми.