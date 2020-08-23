Минобороны Белоруссии взяло под охрану памятники

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Министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники демонстраций. Ведомство считает, что они представляют угрозу мемориалам, так как выходят под флагами, под которыми «фашисты организовывали массовые убийства».

Как заявили в минобороны республики, в свою последнюю войну Белоруссия потеряла каждого третьего и фактически была стёрта с лица земли, а в знак скорби, печали и памяти в стране созданы тысячи мемориалов и памятников, которые всегда были и остаются священными местами.

Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму! Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которым фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей — сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем, — говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

Министерство предупреждает, что в нарушители порядка и спокойствия в этих местах будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

Сегодня несогласные с результатами выборов вышли на «Марш новой Беларуси». Демонстранты уже прошли по проспекту Независимости и начали собираться на площади Независимости в Минске. Также акции пройдут и в других городах республики.

С заводов уже выдвигаются колонны работников, на въездах в Минск с разных направлений появились пробки. Жители Минска уже заметили спецтехнику, направляющуюся к центру.