Минобороны Азербайджана заявило, что Армения грубо нарушила перемирие

https://static.news.ru/photo/c0eb3a9a-10f4-11eb-b8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allexander Makarov/Global Look Press

Армия Армении грубо нарушила перемирие на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и начала артиллерийский обстрел азербайджанских позиций, заявили в Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате обстрела среди личного состава армии Азербайджана пострадавших нет, однако подразделения приняли соответствующие меры реагирования, сообщает РИА Новости.

Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября), вооружённые силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. Ночью противник обстрелял из миномётов и артиллерии окрестности Джебраила, а также освобождённые сёла на реке Араз, — сообщает Минобороны Азербайджана.

Как сообщал NEWS.ru, армия Армении в ночь на 17 октября нанесла ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. В результате обстрела погибли 12 мирных жителей, есть раненые. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что ВС Армении применили против Гянджи оперативно-тактические баллистические ракеты 8К-14 (Р-17), входящие в ракетный комплекс тактического назначения «Эльбрус». Позднее 17 октября удар Армении по Гяндже осудили в Евросоюзе.

Позднее Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно начало действовать с 00:00 18 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.